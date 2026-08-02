مؤتمر عمّان حول القدس محور مباحثات فؤاد حسين والجامعة العربية

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الاستعدادات لمؤتمر عمّان حول القدس المقرر عقده الأربعاء المقبل، مؤكدين أهمية مخرجاته في دعم المدينة وتعزيز الجهود العربية والإسلامية لحماية هويتها ومكانتها.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين هنأ في مستهل الاتصال الهاتفي نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وأضافت أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق إزاء أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب مناقشة العلاقات العراقية – الخليجية، مؤكدين أهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي.

من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل العربي الجماعي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

فيما أكد وزير الخارجية العراقي ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للتعاون بين الدول العربية.

وكان فؤاد حسين قد ناقش أيضاً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، الأحد، الاستعدادات للاجتماع المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان يوم الأربعاء المقبل، لبحث التطورات المتعلقة بمدينة القدس، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.