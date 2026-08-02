الخارجية العراقية تدين الهجوم على ميناء دمياط المصري

شفق نيوز- بغداد

أدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، الهجوم الذي استهدف سفينتين داخل ميناء دمياط بواسطة طائرة مسيّرة، مؤكداً تضامن العراق مع مصر ورفضه لكل ما من شأنه تهديد أمن المنشآت المدنية وسلامة الملاحة، وذلك خلال إجرائه اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد ناقش الجانبان الاستعدادات للاجتماع المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان يوم الأربعاء المقبل، لبحث التطورات المتعلقة بمدينة القدس، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بالصراع في مضيق هرمز، وشددا على أن الحلول المستدامة تكمن في العودة إلى المفاوضات واعتماد الوسائل السلمية والحوار لتسوية الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق فؤاد حسين إلى الأوضاع في العراق، والعلاقات العراقية-الخليجية، كما استعرض سياسة الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، ولا سيما ما يتعلق بقرار حصر السلاح بيد الدولة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

ولم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها على الهجوم، فيما تتواصل السلطات المصرية تحقيقاتها لتحديد مصدر الطائرة المسيّرة، من دون إعلان نتائج رسمية حتى الآن.