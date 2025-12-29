"من أين لك هذا؟" يتصدر أجندة البرلمان السادس.. حراك لخفض رواتب الرئاسات والنواب

شفق نيوز- بغداد

دعت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، مساء الاثنين، إلى خفض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان لإيصال رسالة اطمئنان إلى الشعب العراقي.

وذكر النائب عن الكتلة، أحمد مجيد، خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز أنه "مع انطلاق الدورة السادسة لمجلس النواب، على أعضاء البرلمان الجدد تحمل المسؤولية على الدورين الرقابي والتشريعي، خصوصاً في ظل وجود قوانين مهمة منها سلم الرواتب لخفض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان لإيصال رسالة اطمئنان إلى الشعب العراقي".

وأكد أن "على أعضاء البرلمان تفعيل القوانين أبرزها (من أين لك هذا؟) وقانون الأحزاب، وإعادة النظر بقانون الانتخابات وإجراء تعديل عليه، لإيصال رسالة حقيقية للشعب العراقي بأن البرلمان هو ممثل الشعب".

وأشار إلى "إننا بعيدون عن الطبخة السياسية لهذا نطالب الكتل السياسية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة واختيار وزراء أكفاء غير متحزبين في المرحلة المقبلة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني وجه في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للاقتصاد في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بـ"إجراء مراجعة عاجلة لملف مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء لتقليص الإنفاق الحكومي".

ووجه السوداني أيضاً بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز حينها، اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بـ"إجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".

وطوال السنوات الماضية انطلقت العديد من الدعوات من قبل نواب وسياسيين ومواطنين طالبت بتعديل سلم رواتب الموظفين لوجود تفاوت كبير بين وزارة وأخرى، وكذلك مطالبات بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وكبار المسؤولين والنواب.