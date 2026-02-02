من البصرة.. مسؤول إيراني يكشف عن خطوات "غير متوقعة" دعما لطهران

شفق نيوز- البصرة

كشف القنصل العام لإيران في محافظة البصرة، علي عابدي، يوم الاثنين، أن "المقاومة" يمكن أن تقوم بخطوات غير متوقعة ردا على التهديدات التي تطال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال عابدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التهديدات الموجّهة إلى المرشد علي خامنئي لا يمكن أن تلغي إرادة الشعبين العراقي والإيراني".

وأضاف أن "المقاومة قد تقوم بخطوات غير متوقعة في حال استمرار تلك التهديدات بحق المرشد الأعلى"، مؤكدا أن محاولات التهديد الأميركية قد تؤدي إلى ردود أفعال واسعة وغير متوقعة على مستوى العالم إذا استمرت".

وأشار إلى "وجود جاهزية لدى أنصاره وأتباعه لاتخاذ مواقف حازمة، وأن ما سيحدث لاحقًا سيكون كفيلًا بتوضيح ذلك".

وكان حركة النجباء وكتائب حزب الله، أبرز الفصائل المسلحة في العراق، أعلنت الاثنين الماضي، عن استعدادها للانخراط في الرد على أي استهداف لإيران، فيما لم تستبعد صدور فتاوى من مرجعية النجف لدعم نصرة الشعب الإيراني في حال تعرضه للعدوان، وذلك في ثالث موقف بعد منظمة بدر وكتائب حزب الله العراقية بدعم إيران في حال تعرضها للحرب.