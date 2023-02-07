ممثلو الأقليات ينددون باقصائهم من رئاسات اللجان البرلمانية ويطالبون بإعادة النظر بتوزيعها

شفق نيوز/ دعا ممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة النظر بتوزيع الرئاسات في اللجان النيابية بعد ما أسموه بتعرضهم للاقصاء المتعمد وعدم تمثيلهم فيها.

وقال النائب وعد القدو عن أقلية الشبك خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب ممثلي المكونات وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اجتمعت قبل ايام اللجان النيابية باعضائها كافة، وبحضور رئاسة المجلس لاختيار رؤساء اللجان ونائبيهم، ونأسف لما حدث خلال الاجتماعات من خلل واضح في تمثيل المكونات في اللجان النيابية، و هو امتداد للتهميش الذي مورس ضد المكونات في تشكيل الحكومة واليوم تمارسه الكتل السياسية ضدنا في توزيع اللجان، واستبعاد بعض نواب الأقليات من اللجان النيابية وتهميشهم من استحقاقهم في رئاسة اللجان ونائبيهم.

ودعا القدو، رئاسة مجلس النواب لاعادة النظر في توزيع اللجان واعتماد مبدأ المشاركة لجميع المكونات في مجلس النواب لممارسة دورها الرقابي على الجهاز التنفيذي الحكم.

وصوت مجلس النواب العراقي، مؤخرا، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان. فيما شرع في اختيار الرؤساء ونوابهم لتلك اللجان.

وكانت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، قد أفادت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بأن "كتل المعارضة قد أقصيت من مناصب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، مشيرة إلى أن "عملية انتخاب رئاسات اللجان تحاصصية".

وعقب ذلك أصدر مجلس النواب بيان اعتبر فيه أن المعلومات التي ذكرتها كتلة "إشراقة قانون"، أنها "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن "اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤساءها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس".