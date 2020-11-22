ملاحظات منظمات المجتمع المدني تعرقل تمرير قانون أثار جدلاً بالشارع العراقي

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، عن قيام منظمات المجتمع المدني بتقديم ملاحظات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن الملاحظات ستؤجل التصويت على القانون إلى اشعار أخر.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم لـوكالة شفق نيوز، إن "قانون جرائم المعلوماتية وصل إلى مراحل التصويت، إلا أن ملاحظات بعض أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني على مواد وفقرات القانون أجل التصويت إلى أشعار أخر".

وأضاف أن "اللجان المعينة ستقوم بإعادة مناقشة وصياغة القانون مرة أخرى من اجل أن يكون جاهز للتصويت في المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "التصويت على القانون يحتاج إلى موافقة وقناعة أعضاء مجلس النواب".

وأثارت مسودة قانون "جرائم المعلوماتية" جدلاً بين ناشطين ومشرعين عراقيين، بخاصة مع ورود فقرات تدفع بالعقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات.