مفوضية حقوق الإنسان: تلقينا شكاوى بوجود عمليات تعذيب من قبل لجنة أبو رغيف

شفق نيوز/ كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، عن تلقيها عددا من الشكاوى، بوجود عمليات تعذيب للمعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، لوكالة شفق نيوز؛ "اننا كمفوضية استلمنا شكاوى من ذوي المعتقلين حول وجود تعذيب وغياب الضمان القانونية للمتهم، ولكن منعنا من أداء دورنا ومهامنا في هذا الموضوع حيث لم يسمح لنا بالزيارة لكي نقيم وضعهم من جانب حقوق الإنسان على الرغم من تزويد الادعاء العام لنا بكتب رسمية تؤكد عدم وجود ذلك".

وأعرب البياتي؛ عن أسفه "الشديد من تعامل الحكومة بشكل مزاجي مع قضايا الفساد والإرهاب في قضية السماح للمفوضية بأداء دورها ومهامها يجعل من الادعاء بوجود التعذيب وغياب الضمانات للمتهم امر ممكن، ويضعف النظام الديمقراطي في العراق ومدى التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وينافي ادعاء الحكومة باحترامها لحقوق الإنسان".

وأنهى مجلس النواب، أمس الأربعاء، قراءة وتقرير لجنة الأمر النيابي (148)، المعنية باللجنة الحكومية لمكافحة الفساد أو ما تعرف بـ"لجنة ابو رغيف"، وخرجت بسبع توصيات، بعد جمع الأوليات والمخاطبات المتعلقة بأعمال اللجنة.

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