تضمنت تفاصيل مثيرة.. تقرير برلماني عن لجنة مكافحة الفساد وأوضاع معتقليها

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء، قراءة وتقرير لجنة الأمر النيابي (١٤٨)، المعنية باللجنة الحكومية لمكافحة الفساد، وخرجت بسبع توصيات، بعد جمع الأوليات والمخاطبات المتعلقة بأعمال اللجنة.

وتشكلت لجنة الامر الديواني 148 في ( ٧ كانون الأول ٢٠٢٠)، لمراقبة ومتابعة أعمال لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد.

ومن بين أبرز توصيات اللجنة التي وردت لوكالة شفق نيوز، التي جاء فيها "ضرورة دعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ماليا وإداريًا وسياسيًا لأجل القيام بدورهما القانوني والدستوري بشكل واضح".

وكذلك "إلزام مجلس النواب ومجلس الوزراء، بمعالجة الوضع المالي لنقل موظفي مكاتب المفتشين العموميين، الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة".

وفيما يلي نص تقرير لجنة الأمر الأمر النيابي (١٤٨):