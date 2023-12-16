مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت 67‎% وهي غير مسبوقة

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، نسبة المشاركة في التصويت الخاص، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر احمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت اغلقت محطات الاقتراع الخاص للانتخابات مجالس المحافظات غير منتظمة بالإقليم العام 2023، بعد ان ادلى الناخبين من القوات الامنية والنازحين باصواتهم بانسيابية نتيجة الاجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي للموظفين يوم الاقتراع اضافة إلى الحملة الإعلامية والتثقيف الانتخابي التي سبقت العملية الانتخابية".

واضاف "بموجب تقرير الغلق الذي تصدر عن اجهزة الاقتراع بلغ عدد الناخبين المصوتين 706805 ناخبين من اصل مليون و50653 ناخب، اي بنسبة 67%".

وتابع "بالجانب الامني تم تطبيق الخطة الامنية المعدة من قبل اللجنة الامنية العليا للانتخابات بما أسهم في سير عملية الاقتراع هذا اليوم بشكل طبيعي وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية ولم تسجل حوادث امنية".

وأكد احمد أن "موظفي الاقتراع سيقومون بارسال نتائج العد والفرز الإلكتروني إلى المكتب الوطني عن طريق الوسط الناقل وبعدها يتم الفرز والعد للجميع محطات الاقتراع".