مفوضية الانتخابات تحذف رقم "156" من تسلسل التحالفات: تحديث سجل الناخبين غير مسبوق

شفق نيوز/ وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، إقبال المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية على تحديث سجلاتهم الانتخابية بأنه "كان غير مسبوق"، وأن الشيء نفسه ينطبق على أعداد الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين الذين سيخوضون غمار التنافس على مقاعد مجالس المحافظات.

وقال رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات القاضي عباس الفتلاوي في كلمة له خلال قرعة الأرقام للتحالفات والأحزاب والمرشحين والأفراد، إنه "لم تبق سوى أيام تفصلنا عن موعد الاقتراع، وقد أعددنا المستلزمات، ووفرنا"، مردفا بالقول: بعد إجراء القرى سنشرع بتصميم الورقة الخاصة للاقتراع وطباعتها وتوزيع وطباعة بطاقة الناخب".

وأضاف أن الحملات الانتخابية ستنطلق بعد القرعة، ونتطلع لرفع نسبة المشاركة العالية للناخبين، متعهدا بحماية أصوات المقترعين.

وتابع القاضي الفتلاوي بالقول ان الاقبال على تحديث سجل الناخبين كان غير مسبوق، ولم تشهده عمليات التحديث في الانتخابات السابقة منذ العام 2003 ، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا بأعداد التحالفات والأحزاب والمرشحين بأعداد مضاعفة قياسا بالانتخابات السابقة وهذا ما يؤدي الى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن الانتخابات المحلية ستجري بموعدها المقرر واكملنا ما علينا وندعو المواطنين للمشاركة بالاقتراع.

وأكدت المفوضية حذف الرقم 156 من قرعة ارقام التحالفات والأحزاب والمرشحين لـ"حساسية" هذا الرقم لدى المجتمع العراق.

وكشف مصدر مطلع، في شهر آب الماضي، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت إلغاء تسلسل (156) من أرقام القوائم الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات لارتباطه بمادة النصب و الاحتيال وفق قانون العقوبات العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ اتخاذ هذا القرار لمنع استهداف القائمة الذي تحمل هذا الرقم لما يُثيره من السخرية والازدراء بين المجتمع العراقي لما يحمل من دلالات النصب والاحتيال.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن آخر انتخابات محلية أُجريت في البلاد.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، ان عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات تبلغ 29 حزبا و39 تحالفا سياسيا.

وأضافت أن عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.

وتابعت أبو سودة القول: إن نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021، فقد كان في السابق ترشيح فردي، وأما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، بالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات.