مفوضية الانتخابات تتراجع عن إلغاء المصادقة على الحميداوي: شهادة إيران صحيحة

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، إلغاء قراره السابق المتضمن إلغاء المصادقة عن (رياض يونس الحميداوي) المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية عن محافظة بغداد، وذلك بعد ساعات من إلغاء المصادقة عليه بسبب "تزوير شهادته".

وأوضح المجلس في وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه أن القرار جاء استناداً إلى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون القانونية / قسم التحقيقات / شعبة تنفيذ التوصيات، والذي يشير إلى أن "شهادة الموما إليه المذكورة أعلاه والحاصل عليها من إيران صحيحة وهي معادلة لشهادة الدراسة الثانونية العراقية الفرع العلمي، وبهذا لا يوجد مؤشر يخل بأهليته".

وفي وقت سابق من اليوم أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس المفوضين أن الأخير صادق على إلغاء المصادقة على ترشيح رياض يونس جاسم لانتخابات مجلس النواب العراقي، وذلك بعد التأكد من عدم صحة وثيقة التخرج التي قُدِّمت أثناء استقبال قوائم المرشحين لعام 2025، ومخالفتها شروط الترشيح، استناداً إلى كتب رسمية صادرة من وزارة التربية والجهات القانونية المختصة.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار تضمّن تحريك دعوى جزائية أمام المحاكم المختصة بحق المعني، وفق ما يتيحه القانون، إلى جانب تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية.

ووفق المعلومات الواردة، فإن النائب المشمول بالقرار ينتمي إلى ائتلاف ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني.