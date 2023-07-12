مفوضية الانتخابات الاتحادية تجتمع لمناقشة طلب رئاسة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن عقدها اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الطلب الرسمي الوارد من إقليم كوردستان لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما بينت انها ناقشت مع رئاسة الإقليم واللجان المعنية بالبرلمان إجراء هذه الانتخابات بوقت سابق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "في لقاء جرى بين رئيس واعضاء مجلس المفوضين مع رئاسة إقليم كوردستان، أبدت المفوضية العليا للانتخابات استعدادها التام للتعاون مع الاقليم في إجراء برلمان برلمان اقليم كوردستان".

وأضافت الغلاي أن "رئيس مجلس المفوضين تحدث بأن المفوضية تحتاج من ستة الى سبعة أشهر لاجراء الانتخابات بعد تحديد موعد اجرائها"، مبينة ان "رئيس مجلس المفوضين طلب من رئاسة إقليم كوردستان توجيه كتاب رسمي للتعاون مع الإقليم لإجراء الانتخابات".

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية أن "في لقاء رئيس واعضاء مجلس المفوضين مع اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي، تحدثوا عن استعداد المفوضية للتعامل مع الإقليم، لكن المفوضية تعمل الآن على إجراء انتخابات مجالس المحافظات وهذا يتعارض فنياً مع هذا العمل".

ولفتت الغلاي إلى أن "كتاب طلب إقليم كوردستان وصل إلى المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس المفوضين سيعقد اجتماعا في الاسبوع المقبل لمناقشة طلب الإقليم مع رئيس الادارة الانتخابية والموظفين المختصين في هذا الجانب، لكن مبدئياً الاستعداد موجود المفوضية للتعامل مع إقليم كوردستان لإجراء انتخابات برلمان الإقليم".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان أعلنت، اليوم الأربعاء، توجيه كتاب رسمي تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، إنه في كتاب رسمي وقعه رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يوم الاثنين 10 تموز 2023، تم توجيهه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، وبعد ارسال نسخة منه إلى الأطراف ذات العلاقة، دعت رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إلى ابداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان.

وأضاف البيان أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بحث، في 15 حزيران 2023، مع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بحضور المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، فيما لفت الى استعداد رئاسة الاقليم والحكومة وجميع الاطراف المعنية لإنجاح العملية الانتخابية".

واشار البيان الصادر عن رئاسة الإقليم آنذاك الى ان "رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومجلس المفوضين عبروا عن شكرهم لرئيس الاقليم لدعوتهم وإيلاء الاهتمام بتبادل الآراء والحوارات"، لافتا الى ان "المفوضية مستعدة لاجراء انتخابات برلمان كوردستان وفقا للقانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب".