سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مع قرب الانتخابات.. مذكرات قبض "سياسية" بالتعاون مع "داعش" في الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-06-24T18:10:13+0000
مع قرب الانتخابات.. مذكرات قبض "سياسية" بالتعاون مع "داعش" في الأنبار

شفق نيوز  / أثارت وثيقة مسربة من رئاسة محكمة استئناف محافظة الأنبار، تنص على أمر إلقاء القبض بحق رئيس مجلس قضاء هيت السابق، محمد مهند المحمدي، الجدل في الشارع الأنباري، خصوصاً وأن أمر القبض جاء وفق المادة "4 إرهاب" من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح رئيس مجلس قضاء هيت محمد مهند المحمدي، لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من الإرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب من قانون العقابات العراقي، إدعوا زوراً بأنني قمت بتفجير منزلهم".

 وأضاف، أن "الهدف من وراء ذلك هو تسقيط سياسي بمساندة أحد السياسيين في قضاء هيت"، رفض ذكر اسمه".

وحول الإدعاءات التي أشارت إلى وقوف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وراء القضية، قال المحمدي "أعتقد بأن رئيس البرلمان لا يرضى توجيه الاتهامات الى احد جزافاً، وتم تنفيذ الأمر من دون علمه، ومن قام بهذا الفعل هو أحد المنافسين بقضاء هيت بعد أن تواصل مع أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي وهو بشير سعدون، أحد أمراء التنظيم ومقيم في تركيا، وأخيه مثنى الصادر بحقه أمر إلقاء قبض وفق المادة 4 إرهاب، وبالتعاون معهم تم تلفيق دعوى عليّ، بذريعة أنني قمت بتفجير منزلهم".

وأكد المحمدي، أن "منازلهم قد تم تفجيرها من قبل القوات الأمنية، وكان عددها ثلاثة منازل وواحد منها كان يعود له، وبعد محاولة تفكيك الدار من العبوات التي كانت متواجدة داخله، تم إخلاء المنطقة بحضور قائممقام هيت وهذا الأمر موثق رسمياً".

وأشار  إلى أن "تم توكيل أحد المحامين لمراجعة الدعوى ولا يسعنا سوى أن نمتثل بأوامر القضاء، كما أن الإثباتات موجودة بأن هندسة إحدى الفرق الأمنية التابعة لقوات الجيش العراقي، وبحضور قائدها وقائممقام قضاء هيت، وبعد محاولة تفكيك العبوات في المنزل، ولكنها باءت بالفشل وتم تفجيره".

وختم حديثه بالقول، إن "الأمر هو تسقيط سياسي لا أكثر من قبل أحد المنافسين السياسيين، وهناك عداوات فيما بيننا تتعلق بمشاكل عشائرية سابقة".

related

تهديدات بالقتل تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات في بغداد

Date: 2021-05-12 08:42:24
تهديدات بالقتل تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات في بغداد

مستشار الكاظمي يعلق على تهديدات تطال مرشحين ويؤكد: ستجري الانتخابات دون تغيير

Date: 2021-05-12 13:14:54
مستشار الكاظمي يعلق على تهديدات تطال مرشحين ويؤكد: ستجري الانتخابات دون تغيير

"روايات متضاربة" بشأن تعرض مرشحة للانتخابات العراقية إلى محاولة اغتيال

Date: 2021-04-19 08:25:59
"روايات متضاربة" بشأن تعرض مرشحة للانتخابات العراقية إلى محاولة اغتيال

حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

Date: 2021-01-28 11:04:54
حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

Date: 2021-05-27 14:48:41
مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات

Date: 2020-10-05 09:21:48
الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات

علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

Date: 2021-04-14 08:49:23
علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-01-05 15:42:23
رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية