مشعان الجبوري يكشف عن تنازع بين الزاملي والحلبوسي يهدد "إنقاذ وطن" بالتصدع

شفق نيوز/ كشف النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، يوم الإثنين، عن تنازع بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ورئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقال الجبوري في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "تنازع الزاملي مع الحلبوسي واصراره على انه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس يهدد تحالف "انقاذ وطن" بالتصدع ان لم يتدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ونوه الى ان "وصف هيئة الرئاسة لم يرد مطلقا في الدستور، و المحكمة الاتحادية أكدت عدم وجود شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب، وانما رئيس ونائباه".

وكشفت مخاطبات رسمية، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي.

وبحسب وثائق تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه فإن الحلبوسي وجه بتغيير تسمية (هيئة الرئاسة)، في المخاطبات الرسمية نهاي الشهر الماضي، لكن علي محمد حسين، مستشار الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي، بشأن عدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونياً.