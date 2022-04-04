سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مشعان الجبوري يكشف عن تنازع بين الزاملي والحلبوسي يهدد "إنقاذ وطن" بالتصدع

Category: سیاسة

Date: 2022-04-04T12:00:51+0000
مشعان الجبوري يكشف عن تنازع بين الزاملي والحلبوسي يهدد "إنقاذ وطن" بالتصدع

شفق نيوز/ كشف النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، يوم الإثنين، عن تنازع بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ورئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقال الجبوري في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "تنازع الزاملي مع الحلبوسي واصراره على انه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس يهدد تحالف "انقاذ وطن" بالتصدع ان لم يتدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ونوه الى ان "وصف هيئة الرئاسة لم يرد مطلقا في الدستور، و المحكمة الاتحادية أكدت عدم وجود شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب، وانما رئيس ونائباه".

وكشفت مخاطبات رسمية، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي.

وبحسب وثائق تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه فإن الحلبوسي وجه بتغيير تسمية (هيئة الرئاسة)، في المخاطبات الرسمية نهاي الشهر الماضي، لكن علي محمد حسين، مستشار الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي، بشأن عدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونياً.

related

الجبوري يكتب "علمكشوف": الحلبوسي والخنجر في الامارات

Date: 2021-12-26 10:28:32
الجبوري يكتب "علمكشوف": الحلبوسي والخنجر في الامارات

نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي يدعوان لحراك سياسي بين بغداد وأربيل

Date: 2019-09-19 15:32:21
نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي يدعوان لحراك سياسي بين بغداد وأربيل

البرلمان العراقي يحذر من "خطر وجودي" للأجيال القادمة

Date: 2020-08-19 14:40:44
البرلمان العراقي يحذر من "خطر وجودي" للأجيال القادمة

الحلبوسي يبحث مع وفد الديمقراطي الكوردستاني الموازنة والانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-11 11:13:22
الحلبوسي يبحث مع وفد الديمقراطي الكوردستاني الموازنة والانتخابات المبكرة

الحلبوسي: قانون الانتخابات يتضمن 50% قوائم فردية و50% قوائم انتخابية

Date: 2019-11-25 14:26:55
الحلبوسي: قانون الانتخابات يتضمن 50% قوائم فردية و50% قوائم انتخابية

رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

Date: 2022-01-10 07:15:29
رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

تحالف الخنجر: لم نبحث مع تقدم تسمية رئيس البرلمان المقبل

Date: 2021-12-06 09:43:08
تحالف الخنجر: لم نبحث مع تقدم تسمية رئيس البرلمان المقبل

الحلبوسي يبحث مع لاهور جنكي تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2020-02-16 20:43:06
الحلبوسي يبحث مع لاهور جنكي تشكيل الحكومة العراقية