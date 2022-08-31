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مسؤول الجناح العسكري للتيار الصدري: لن تتشكل حكومة توافقية بالعراق
Category: سیاسة
Date: 2022-08-31T13:32:23+0000
مسؤول الجناح العسكري للتيار الصدري: لن تتشكل حكومة توافقية بالعراق
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