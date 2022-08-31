سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول الجناح العسكري للتيار الصدري: لن تتشكل حكومة توافقية بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-31T13:32:23+0000
مسؤول الجناح العسكري للتيار الصدري: لن تتشكل حكومة توافقية بالعراق
مسؤول الجناح العسكري للتيار الصدري: لن تتشكل حكومة توافقية بالعراق

related

مقرب من الصدر يرد على انباء تهديد سليماني

Date: 2019-12-20 19:06:53
مقرب من الصدر يرد على انباء تهديد سليماني

عاد الضيوف خاليي الوفاض.. ماذا دار في اجتماع الصدر - الإطار؟

Date: 2021-12-29 13:23:00
عاد الضيوف خاليي الوفاض.. ماذا دار في اجتماع الصدر - الإطار؟

الصدر يطالب تجنيب العراقيين اضرار الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار صرف الدولار

Date: 2022-02-16 10:17:11
الصدر يطالب تجنيب العراقيين اضرار الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار صرف الدولار

مصدر: الصدر أبلغ الإطار في إجتماع الحنانة رفضه الاندماج معهم لتشكيل الكتلة الأكبر

Date: 2022-03-12 18:10:57
مصدر: الصدر أبلغ الإطار في إجتماع الحنانة رفضه الاندماج معهم لتشكيل الكتلة الأكبر

مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

Date: 2019-11-16 19:55:22
مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

الصدر يعدُّ محاولة اغتيال الكاظمي استهدافاً للعراق وشعبه والأخير يوجه خطاباً .. فيديو

Date: 2021-11-07 03:57:11
الصدر يعدُّ محاولة اغتيال الكاظمي استهدافاً للعراق وشعبه والأخير يوجه خطاباً .. فيديو

أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية

Date: 2021-11-18 14:01:04
أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية

الاطار التنسيقي يكشف حقيقة الاتفاق على تغيير السوداني لامتصاص غضب الصدر

Date: 2022-08-07 12:03:39
الاطار التنسيقي يكشف حقيقة الاتفاق على تغيير السوداني لامتصاص غضب الصدر