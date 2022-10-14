سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني: نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-14T10:32:49+0000
مسرور بارزاني: نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر قائلاً: "هنأنا اليوم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة، وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد".

وأكد رئيس الحكومة بالقول: "من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات، وأن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية، وتستعيد ثقة الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل".

ونجح مجلس النواب العراقي أمس الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

ولاحقا كلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

related

العامري من اربيل: دور قيادات كوردستان فاعل في المعادلات السياسية العراقية

Date: 2022-08-14 14:40:46
العامري من اربيل: دور قيادات كوردستان فاعل في المعادلات السياسية العراقية

مسرور بارزاني يصف هجوم "الكرمة" بالتصعيد الخطير ويونامي تعده "محاولة جبانة"

Date: 2022-01-26 06:26:38
مسرور بارزاني يصف هجوم "الكرمة" بالتصعيد الخطير ويونامي تعده "محاولة جبانة"

ائتلاف المالكي: مرشح الإطار شياع السوداني يشرح داخل البرلمان برنامجه الحكومي

Date: 2022-09-20 09:51:54
ائتلاف المالكي: مرشح الإطار شياع السوداني يشرح داخل البرلمان برنامجه الحكومي

بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

Date: 2019-12-07 19:17:09
بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد يحقق مصلحة الجميع

Date: 2019-12-11 20:34:37
مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد يحقق مصلحة الجميع

قيادي كوردي يكشف عن تحركات سياسية لافشال اتفاق بغداد وأربيل

Date: 2020-02-15 12:08:21
قيادي كوردي يكشف عن تحركات سياسية لافشال اتفاق بغداد وأربيل

مسرور بارزاني مهنئاً بانتخاب رشيد: فلنفتح صفحة جديدة بعد الكثير من التوترات والاضطرابات

Date: 2022-10-13 15:31:12
مسرور بارزاني مهنئاً بانتخاب رشيد: فلنفتح صفحة جديدة بعد الكثير من التوترات والاضطرابات

المالكي لمسرور بارزاني: نتطلع لعلاقات ايجابية بين بغداد واربيل

Date: 2019-07-14 19:19:24
المالكي لمسرور بارزاني: نتطلع لعلاقات ايجابية بين بغداد واربيل