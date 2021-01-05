مستشار الكاظمي: ما قلته عن سليماني استقيته من أبحاث ومعلومات

شفق نيوز/ أصدر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحوار الوطني هشام داود، توضيحا بعد حديث له عن الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، اثار فيه جدلاً، بخاصة من قبل الجهات المقربة من طهران.

وقال داود في بيان "ظهرت في وسائل الإعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء"، مبينا ان "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها".

واضاف "تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث وأكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية"، مؤكدا ان "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وشدد على التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، لافتا الى ان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا.

وكان داود قال إن "سليماني كان يعتقد انه ليس فقط منسقا مع العراق بل انه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء"، وان "الاصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن اولوياته".