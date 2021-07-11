أمريكا تبلغ مسعود بارزاني قلقها إزاء التحديات الأمنية والسياسية في العراق

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد القنصل الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو.

وذكر بيان صادر عن مكتب الزعيم بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والإنتخابات العراقية المقبلة، والعملية السياسية في الإقليم.

من جانبه أكد القنصل الأمريكي الجديد أن بلاده تريد لإقليم كوردستان أن يكون قوياً وموحداً، وأن أمريكا تكُن الأحترام الدائم لإرادة ورغبة شعب كوردستان، معلناً أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التحديات السياسية والأمنية التي تواجه العراق.

وفي الاجتماع ذاته جرى التأكيد على مبادئ التعايش والحرية والمساواة بوصفها أرضية للاستقرار والتنمية، وفقاً لبيان.