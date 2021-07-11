سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تبلغ مسعود بارزاني قلقها إزاء التحديات الأمنية والسياسية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-11T09:45:00+0000
أمريكا تبلغ مسعود بارزاني قلقها إزاء التحديات الأمنية والسياسية في العراق

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد القنصل الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو.

وذكر بيان صادر عن مكتب الزعيم بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والإنتخابات العراقية المقبلة، والعملية السياسية في الإقليم.

من جانبه أكد القنصل الأمريكي الجديد أن بلاده تريد لإقليم كوردستان أن يكون قوياً وموحداً، وأن أمريكا تكُن الأحترام الدائم لإرادة ورغبة شعب كوردستان، معلناً أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التحديات السياسية والأمنية التي تواجه العراق.

وفي الاجتماع ذاته جرى التأكيد على مبادئ التعايش والحرية والمساواة بوصفها أرضية للاستقرار والتنمية، وفقاً لبيان.

related

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

Date: 2021-04-07 15:16:16
انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

إيران: أمريكا اعترفت بتفوقنا على صدام حسين

Date: 2019-05-24 14:58:54
إيران: أمريكا اعترفت بتفوقنا على صدام حسين

برعاية العراق .. موقع اسرائيلي يكشف خوض ايران وامريكا مفاوضات سرية

Date: 2019-06-10 07:40:09
برعاية العراق .. موقع اسرائيلي يكشف خوض ايران وامريكا مفاوضات سرية

علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

Date: 2020-02-09 12:46:46
علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

تأجيل النظر بقضية تسريب 500 الف وثيقة سرية عن نشاط الجيش الامريكي بالعراق

Date: 2019-06-14 15:31:11
تأجيل النظر بقضية تسريب 500 الف وثيقة سرية عن نشاط الجيش الامريكي بالعراق

عبد المهدي يعلن زيارة الى واشنطن وطهران واتفاقية جديدة مع الكويت

Date: 2019-05-28 15:30:24
عبد المهدي يعلن زيارة الى واشنطن وطهران واتفاقية جديدة مع الكويت

أمريكا تستعد لفرض "أصعب العقوبات" على إيران واذرعها في العراق

Date: 2020-06-09 07:38:07
أمريكا تستعد لفرض "أصعب العقوبات" على إيران واذرعها في العراق

مقرب من أمريكا لشفق نيوز: العراق دخل الحرب رسمياً وايران نقلت معركتها الى بغداد

Date: 2019-08-15 14:13:05
مقرب من أمريكا لشفق نيوز: العراق دخل الحرب رسمياً وايران نقلت معركتها الى بغداد