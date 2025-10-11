مجلس نينوى: أكثر من 400 ألف بطاقة ناخب لم يتم استلامها

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى هشام الهاشمي، يوم السبت، عن وجود أكثر من 400 ألف بطاقة انتخابية جاهزة، ما زال أصحابها لم يراجعوا لاستلامها، داعياً أهالي المحافظة لمراجعة المراكز الانتخابية.

وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال على استلام البطاقات البيومترية ما زال ضعيفاً جداً، رغم قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025، مشدداً على أن المشاركة الواسعة تبدأ بخطوة بسيطة هي استلام البطاقة".

وأشار الهاشمي، إلى أن "هناك أكثر من 400 ألف بطاقة انتخابية جاهزة بانتظار أصحابها للمراجعة واستلامها لضمان المشاركة في الانتخابات"، داعياً "المواطنين في مدينة الموصل وجنوبها إلى التوجه الفوري لمراكز تسجيل الناخبين لاستلام بطاقاتهم البايومترية".

وأضاف أن "البطاقة البيومترية تمثل صوت الناخب وحقه في التمثيل الحقيقي داخل البرلمان"، داعياً جميع الأهالي إلى "التحرك الإيجابي والمبادرة لضمان مشاركة فاعلة في رسم مستقبل نينوى والعراق".

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في عموم البلاد، أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، وقرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين والمرضى ونزلاء السجون.

في السياق، أفاد مدير إعلام مكتب انتخابات نينوى سفيان المشهداني، اليوم السبت، بأن قيادة عمليات نينوى نفذت ممارسة أمنية واسعة شملت 873 مركز اقتراع في عموم المحافظة، تضمنت مسك المراكز بخطوط أمنية أولى وثانية وثالثة.

وأوضح المشهداني، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الممارسة تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتأمين العملية الانتخابية المقررة، مؤكداً أن القوات الأمنية أظهرت جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف أن خطة الممارسات ستتواصل يوم غد الأحد بإجراء عملية محاكاة شاملة للانتخابات، بهدف ضمان انسيابية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الناخبين بأمن مراكز الاقتراع.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.