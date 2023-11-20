مجلس النواب يخاطب مفوضية الانتخابات بشأن بديل الحلبوسي (وثيقة)

شفق نيوز/ خاطب مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن بديل رئيس المجلس المعزول محمد الحلبوسي.

وجاء في كتاب وجهه نائب الأمين العام للمجلس للشؤون الإدارية صادق جمعة حميد إلى المفوضية، أنه "استنادا الى المادة (15/ خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، للتفضل بإعلامنا باسم المرشـح صـاحب اعلى الاصـوات مـن المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الاولى / محافظة الانبار وبالسرعة الممكنة، باعتباركم الجهة المعنية بذلك".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي.