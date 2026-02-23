مبعوث ترمب يبلغ فؤاد حسين الرؤية الأميركية بشأن تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز- بغداد

أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الرؤية الأميركية بشأن تشكيل الحكومة العراقية، خلال لقاء عقد في بغداد، تطرق بإسهاب إلى هذا الملف واستعرض وجهات النظر ذات الصلة، فيما أكد حسين أن تشكيل الحكومة "مسألة داخلية"، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة كونها دولة حليفة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء تناول كذلك العلاقات الثنائية بين العراق واميركا، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الجانب الأميركي عن تقديره لخطوة الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم "داعش" من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية، فيما أكد حسين استمرار التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مثمّناً موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي جنسيتها من هؤلاء العناصر.

كما بحث الجانبان الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين دعمهما للاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه لما له من أثر في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى العلاقات الإيرانية – الأميركية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذ حذر حسين من خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة، مشدداً على دعم العراق للمسار السلمي وتأييده للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف بوساطة عُمانية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية.

ووصل باراك مساء أمس الأحد، إلى العاصمة بغداد، وبدأ جدوله بلقاء السوداني بشكل مباشر، في ظل تصعيد كبير تشهده المنطقة، وخاصة التهديدات الاميركية بضرب إيران.

وقال باراك، في تدوينة له على منصة أكس: "بحثت مع رئيس الوزراء العراقي، أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس ترمب للسلام في المنطقة".

وأخبر توم براك، السوداني، بأن "وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق وشعبه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وبحث السوداني أمس الأحد، مع باراك، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".

وشهد اللقاء عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل.

وشدد السوداني، على ضرورة معالجة المشكلات العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة.