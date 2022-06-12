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لقاء علاوي ورومانوسكي.. واشنطن تبحث عن فرص جديدة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-06-12T13:20:41+0000
لقاء علاوي ورومانوسكي.. واشنطن تبحث عن فرص جديدة في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير المالية العراقي، اليوم الاحد، أهمية تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، فيما أشارت السفيرة الامريكية لدى العراق التزام بلادها بدعم الخطط الإصلاحية للحكومة.

وقالت وزارة المالية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير علي عبد الأمير علاوي استقبل، اليوم، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، مبينة أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والمال والإقتصاد .

ونقل البيان عن علاوي، ان الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي، موضحاً أن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم، خاصة في الجوانب المالية والإقتصادية والتجارية.

من جهتها عبّرت السفيرة ألينا رومانوسكي، وفق البيان، عن سعادتها للعمل في العراق، والتزام الولايات المتحدة بدعم خطط الحكومة العراقية الإصلاحية، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

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