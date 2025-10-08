إلغاء ترشيح وغرامات مالية بحق مرشحين في الأنبار وكركوك وديالى (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، على إلغاء ترشيح ثلاثة أسماء لخوض الانتخابات المقبلة، وفرض 14 غرامة جديدة على عدد من المخالفين لنظام الحملات الدعائية.

ووفقاً لوثائق صادرة عن مجلس المفوضين في المفوضية، وردت لوكالة شفق نيوز، تم إلغاء المصادقة على ترشيح خالد المفرجي ضمن التحالف العربي في كركوك، وحسين طلال عن تحالف عزم في كركوك أيضاً، وأحمد العيساوي من الحسم الوطني في الأنبار.

وأشارت وثيقة أخرى إلى فرض غرامة قدرها مليوني دينار على 14 مرشحاً من قوائم مختلفة في محافظة ديالى.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نشرت في وقت سابق، مجموعة قرارات جديدة تتضمن استبعاد مرشح والإبقاء على استبعاد آخر، مع إلغاء المصادقة على 4 مرشحين، فضلاً عن فرض غرامات جديدة على عدد كبير من المرشحين لمخالفة نظام الحملات الانتخابية.

وأظهرت وثائق صادرة عن المجلس حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اتخاذ مجلس المفوضين فيها، قرارات باستبعاد المرشح صدام حسين حبيب عن محافظة كركوك، وإلغاء المصادقة على المرشحة حنين علي عبد الحسين من بغداد، وأحمد كريم علوان من بابل، واثنين آخرين في بغداد وبابل، مع إبقاء استبعاد مرشح آخر.

كما رد المجلس وفقاً للوثائق ذاتها، عدداً من الشكاوى ضد عدد من المرشحين ومنهم ياسر صخيل وآخرون.