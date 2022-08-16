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لطرح مرشح جديد.. العامري يطلب رسمياً لقاء الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T19:57:47+0000
لطرح مرشح جديد.. العامري يطلب رسمياً لقاء الصدر

شفق نيوز/ كشف قيادي في تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عن طلب الأخير لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نهاية الاسبوع الحالي.  

وقال القيادي، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن العامري أبلغ المكتب الخاص، بأنه يريد زيارة مقتدى الصدر يوم الخميس المقبل،  موضحاً أنه لا يوجد أي رد على الزيارة من قبل مكتب الصدر حتى الآن. 

وبين، أن العامري يعمل على حل الأزمة بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي من خلال طرح مرشح جديد مقبول لمنصب رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة على أن تجرى الانتخابات المبكرة بفترة لا تتجاوز سنة واحدة.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي يجري العامري زيارات الى القادة السياسيين استهلها بإقليم كوردستان، وانتهاء اليوم بممثلة الأمم المتحدة بهدف اطلاق مبادرة للجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تواجه البلاد.

واليوم، كشفت مصادر متعددة من داخل الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز، أن جميع قيادات الإطار والكتل المتحالفة معه ستحضر "الحوار الوطني" غداً، واشارت إلى ترشيح بديلين لرئاسة الحكومة بدلاً من محمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يعقد يوم غد الأربعاء، "اجتماعا وطنيا"  في القصر الحكومي ببغداد، دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمشاركة قادة القوى السياسية ، للبدء في حوار وطني "جاد"؛ وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور.

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