لحسم حصة الإقليم.. اجتماعات متواصلة خلال 48 ساعة المقبلة

شفق نيوز/ كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، السبت، عن عقد اجتماعات متواصلة خلال 48 ساعة المقبلة لحسم الخلافات بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات متواصلة مع رؤساء الكتل السياسية خلال 48 ساعة المقبلة لحسم حصة الإقليم في الموازنة بما في ذلك إيرادات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات في كوردستان".

وأضاف، أن الاجتماعات ستحسم أيضا عدد براميل النفط التي يجب على الإقليم تسليمه إلى الحكومة الاتحادية سواء أكان 250 أو 450 ألف برميل يوميا.

وكانت حكومتا بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق يقضي بتسليم الإقليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا ونصف الإيرادات الأخرى المتأتية من المعابر الحدودية وغيرها، مقابل حصة تقدر بنحو 12.6 في المئة من الموازنة إضافة إلى صرف رواتب قوات البيشمركة.

وتم تضمين الاتفاق بمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة العراقية وأرسلته إلى البرلمان لإقراره، إلا الكتل السياسية الشيعية رفعت سقف مطالبها وتطالب الإقليم بتسليم إيرادات 500 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مقابل أن يستلم الإقليم حصته من الموازنة كاملة دون أي نقص.