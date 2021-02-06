سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لحسم حصة الإقليم.. اجتماعات متواصلة خلال 48 ساعة المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-06T20:19:17+0000
لحسم حصة الإقليم.. اجتماعات متواصلة خلال 48 ساعة المقبلة

شفق نيوز/ كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، السبت، عن عقد اجتماعات متواصلة خلال 48 ساعة المقبلة لحسم الخلافات بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات متواصلة مع رؤساء الكتل السياسية خلال 48 ساعة المقبلة لحسم حصة الإقليم في الموازنة بما في ذلك إيرادات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات في كوردستان".

وأضاف، أن الاجتماعات ستحسم أيضا عدد براميل النفط التي يجب على الإقليم تسليمه إلى الحكومة الاتحادية سواء أكان 250 أو 450 ألف برميل يوميا. 

وكانت حكومتا بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق يقضي بتسليم الإقليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا ونصف الإيرادات الأخرى المتأتية من المعابر الحدودية وغيرها، مقابل حصة تقدر بنحو 12.6 في المئة من الموازنة إضافة إلى صرف رواتب قوات البيشمركة.

وتم تضمين الاتفاق بمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة العراقية وأرسلته إلى البرلمان لإقراره، إلا الكتل السياسية الشيعية رفعت سقف مطالبها وتطالب الإقليم بتسليم إيرادات 500 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مقابل أن يستلم الإقليم حصته من الموازنة كاملة دون أي نقص.

related

المالية النيابية تزف خبراً ساراً للموظفين والمتقاعدين

Date: 2021-01-11 10:41:22
المالية النيابية تزف خبراً ساراً للموظفين والمتقاعدين

تعرف على فقرات الموازنة التي صوتت عليها المالية النيابية

Date: 2021-02-05 13:31:27
تعرف على فقرات الموازنة التي صوتت عليها المالية النيابية

بغداد تحدد حصة إقليم كوردستان بموازنة 2021 وفق الإتفاق الجديد

Date: 2020-12-06 09:10:39
بغداد تحدد حصة إقليم كوردستان بموازنة 2021 وفق الإتفاق الجديد

ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

Date: 2021-01-29 08:52:34
ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

بعد تسريب موازنة 2021.. تحذير برلماني من ثورة عارمة تجتاح العراق

Date: 2020-12-17 11:04:27
بعد تسريب موازنة 2021.. تحذير برلماني من ثورة عارمة تجتاح العراق

وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

Date: 2021-01-29 13:01:27
وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

برلماني: لن نمرر موازنة العراق لعام 2021 بنسختها الحالية

Date: 2020-12-18 10:24:35
برلماني: لن نمرر موازنة العراق لعام 2021 بنسختها الحالية

ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

Date: 2021-01-31 10:10:00
ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر