لجنة نيابية: الإقبال على مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في العراق مخيب للآمال

شفق نيوز/ وصف نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، يوم الاثنين، الإقبال على مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة مخيباً للآمال، مبيناً أنه تم صرف ربع المبلغ المخصص لدعم هذه المشاريع.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة رعت جلسة حوارية بخصوص مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، لكون موضوع الطاقة محل اهتمام كبير من قبل مجلس النواب".

وأضاف "لغاية اللحظة العراق لم يكمل الالتزامات التي تعهد بها بخصوص تحسين الواقع البيئي والطاقة المتجددة".

وبين أنه "وفق ما دار من حديث خلال الجلسة بخصوص مبادرة البنك المركزي بدت النتائج مخيبة للآمال حيث أن ما تم صرفه حتى الآن 250 مليون دينار من أصل تريليون دينار مخصصة لدعم هذه المشاريع، وعدد المقترضين من المبادرة لم يتجاوز عشرة أشخاص".

وأشار إلى أن "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك استضافة أخرى مع المسؤولين لبحث أسباب فشل المبادرة وكيفية معالجتها، فمثل هكذا مبادرات تخدم كثيراً واقع الطاقة المتجددة بالعراق".