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لتشكيل الحكومة.. الصدريون يتحركون لجمع 180 مقعدا من ضمنهم نواب عن الإطار التنسيقي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-21T12:17:44+0000
لتشكيل الحكومة.. الصدريون يتحركون لجمع 180 مقعدا من ضمنهم نواب عن الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاحد، عن تحرك للتيار الصدري لجمع 180 مقعدا بالبرلمان العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد التفاوض للتيار الصدري تحرك على الأحزاب الكوردية والسنية لجمع 180 مقعدا في مجلس النواب تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في المرحلة المقبلة".

وأضاف إن "التيار الصدري أصبح يمتلك 75 مقعدا بدلا عن 73، بالإضافة إلى أن هناك خمسة مرشحين مستقلين قريبين من التيار، ليصبح عدد مقاعدهم الكلي 80 مقعدا".

وتابع المصدر، إن "الاحزاب الكوردية الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلكون بحدود 50 مقعدا، أما حزب تقدم يمتلك مع المستقلين المقربين منه بحدود 40 مقعدا بالبرلمان المقبل"، مشيرا إلى أن "هناك 10 نواب من الاطار التنسيقي قد ينضموا إلى هذا الحراك خلال الفترة المقبلة"، 

وأوضح المصدر، إن "الصدريين اصبحوا يمتلكون بحدود 180 مقعدا، هذا تمهيدا للتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عن هذا التحرك والتحالف الجديد بقيادة التيار الصدري بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

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