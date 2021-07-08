كورونا تحول دون مساءلة وزير "أساء" إلى البرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الخميس، عن تحرك داخل مجلس النواب لاستجواب وزير الزراعة محمد الخفاجي بسبب "الاساءة" إلى المجلس.

وقال عضو اللجنة علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حراكاً داخل مجلس النواب يهدف إلى محاسبة وزير الزراعة محمد الخفاجي بعد اساءته للمؤسسة التشريعية"، لافتاً إلى أن "الخفاجي تعذر عن حضور الاستضافة بحجة إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف أن "البرلمان سيستضيف وزير الزراعة في الجلسات المقبلة، وفي حال تعذر الوزير عن الاستضافة كما حدث سابقاً سيتم تحويل الاستضافة إلى الاستجواب الغيابي".

وبين البديري، أن "البرلمان قد يعمل على سحب الثقة عن الوزير بعد استجوابه غيابا داخل المجلس".

وأدلى وزير الزراعة محمد الخفاجي تصريحاً إعلامياً وصفه نواب بأنه "مسيء" للسلطة التشريعية، بعد ما ذكر أنه طرد إحدى النائبات من مكتبه، وهددها بـ "كسر رجلها" إذا عادت إليه مرة أخرى.