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كشف موعد وأهداف زيارة السيسي وعبد الله الثاني إلى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-03-22T16:27:56+0000
كشف موعد وأهداف زيارة السيسي وعبد الله الثاني إلى بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الاثنين، عن موعد وأهداف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني إلى العاصمة العراقية بغداد. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأضاف المصدر أن "الهدف من القمة يتمثل في تطوير مشروع المشرق الجديد الذي يتضمن بناء محور سياسي اقتصادي أمني مستقل في المنطقة". 

وأشار إلى أن "جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث هو المشرق الجديد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك".

 وانعقدت أول قمة بين الزعماء الثلاثة في العاصمة الأردنية عمان في 28 آب/أغسطس الماضي، وانبثق عنها مجلس تنسيقي مشترك.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد أعلنت في بيان في كان الأول الماضي، عقد قمة أخرى لزعماء العراق ومصر والأردن في بغداد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

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