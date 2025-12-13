كتائب حزب الله تهاجم مبعوث ترمب إلى العراق وتدعو السياسيين لعدم التواصل معه

شفق نيوز- بغداد

هاجم المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، اليوم السبت، مارك سافايا مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى العراق، واصفاً تعيينه بأنها خطوة تأتي سعياً وراء "مكاسب ضيقة" في ظل ظرف إقليمي وصفه بـ"البالغ التعقيد" تمر به المنطقة.

وقال العسكري، في بيان: إن الشاب المغمور مارك سافايا الغارق في السلوكيات المنحرفة، عينه ترمب، مبعوثاُ له في العراق، سعيا وراء مكاسب ضيقة في ظرف إقليمي بالغ التعقيد تمر به المنطقة".

وأضاف، "لتفهم أيها النزق وسيدك الأحمق، أنّ العراق أكبر منكم؛ فهو بلد انهارت على عتباته أعتى الإمبراطوريات عبر مرّ التاريخ، وتهاوى فوق ترابه جيشكم المحتل، حتى غدا قادته الكبار من أمثال كيسي بترايوس وأوديرنو أضحوكة للتاريخ، وعلى أيدي رجاله سُحقت صنيعتكم الإجرامية داعش، واندحرت أوهامكم وهماً تلو الآخر".

وأشار إلى أن "كتائب حزب الله لن تتصدى لك، ففتية من هذا الشعب الغياري يكفون، وهم كفيلون بأن يعيدوك صاغراً إلى حيث الانحطاط وتجارة الخمور والمخدرات".

واعتبر العسكري، أن "الأجدر بالسياسيين والشخصيات العراقية، لا سيما من ارتدى منهم عمامة رسول الله، أن يتجنبوا التواصل مع هذا الخائن للعراق"، مهدداً بإنّ "الشعب سيعاملهم بوصفهم خونة وأدوات بيد المجرم ترمب"، على حد قوله.

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.