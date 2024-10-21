قلق ومخاوف "سنية" من استخدام الحلبوسي ملف "المساءلة والعدالة" لتصفية خصومه

شفق نيوز/ اكد السياسي العراقي، النائب السابق محمد سلمان الطائي، اليوم الاثنين، استخدام رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لملف المساءلة والعدالة لتصفية خصومه لابعادهم عن منافسته سياسيا وانتخابياً.

وقال الطائي، لوكالة شفق نيوز، ان "استخدام رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لملف المساءلة والعدالة لتصفية خصومه أمر طبيعي وسبق ان استخدمه لإقصاء الكثير من خصومه الذين يخشى المنافسة السياسية والانتخابية معهم خاصة في المحافظات السنية".

وبين أن "الحلبوسي استخدم هيئة المساءلة والعدالة من اجل اجتثاث خصومه وابعادهم عن طريقه السياسي والانتخابي، وهناك خشية ومخاوف من استمرار هذا الامر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع قرب انتخابات مجلس النواب".

وأضاف ان "معالجة هذا الامر ومنع الحلبوسي من الاستمرار في استخدام ملف المساءلة والعدالة لتصفية خصومه، يكون عبر إصدار قرار من مجلس الوزراء لحل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، خاصة أن الحلبوسي هو من عطل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، ولهذا على القوى السياسية والشخصيات التي ممكن أن يستهدفها الحلبوسي بهذا الملف المطالبة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بتفعيل قرار مجلس الوزراء".

وشدد النائب السابق أنه "يجب حل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لمنع أي استغلال سياسي وانتخابي لها ويتم من خلال إقصاء جهات وشخصيات سياسية فاعلة وبارزة من قبل الحلبوسي او غيره، وهذا الامر وارد وهو يشكل قلق لدى الكثير من القوى والشخصيات السياسية خاصة في المحافظات السنية".