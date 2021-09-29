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قائد عسكري رفيع إيراني يهدد بقصف جديد لمقرات المعارضة في اقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-09-29T17:31:17+0000
قائد عسكري رفيع إيراني يهدد بقصف جديد لمقرات المعارضة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ هدد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، يوم الاربعاء، بقصف مقرات المعارضة الايرانية في اقليم كوردستان، في ثاني تهديد له خلال أقل من شهر.

وقال باكبور في تصريح أوردته وسائل اعلام ايرانية "لن نتساهل مع إيجاد مقار إرهابية في شمال العراق وسنقوم بتدمير قواعدهم ونرد ردا قاسياً على أبسط تحرك للأعداء".

وأضاف "نرى أحياناً قيام الإرهابيين بايجاد مقار لهم في العراق وبالتالي نحن لن نتساهل مع هذا الوضع وسنتعاطى معه بقوة".

وحذر باكبور "لن نسمح للجماعات الإرهابية التي تريد التآمر على إيران في شمال العراق بالقيام بأبسط تحرك"، مضيفاً "على المسؤولين العراقيين وإقليم كوردستان طرد عناصر وأعضاء الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة من شمال العراق بأسرع ما يمكن؛ وإلا فإننا سوف ندمر مقراتهم وقواعدهم".

وتوعد القائد العسكري بالقول "نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وقوات حرس الثورة على أتم الاستعداد وسنرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء".

وفي السادس من شهر ايلول/ سبتمبر الجاري، قال باكبور، إن "استغلال جماعات مسلحة أراضي إقليم كردستان ضد إيران أمر غير مقبول وسنرد بالشكل المناسب".

واضاف أن على "بغداد وأربيل منع المسلحين من استغلال أراضي العراق ضد إيران"، مطالبا سكان المناطق الحدودية في إقليم كوردستان الابتعاد عن مقار المسلحين لئلا يتعرضوا للأذى.

ولم يستبعد باكبور من إمكانية شن هجوم على الفصائل المعارضة في شمال العراق التي تتخذ من إقليم كوردستان، مقراً لها.

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