فؤاد حسين يعلن من الكويت الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين

شفق نيوز- بغداد/ الكويت

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، موافقة السلطات الكويتية على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين أوقفهم خفر السواحل الكويتي الأسبوع الماضي، مؤكداً أنهم سيصلون إلى محافظة البصرة في وقت لاحق من اليوم.

وقال حسين، في بيان على هامش زيارته دولة الكويت، إن الصيادين سيعودون إلى البصرة برفقة محافظها، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم، مبيناً أن الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به الوفد العراقي خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره للسلطات الكويتية على سرعة الاستجابة والتعاون، عاداً ذلك تعبيراً عن عمق العلاقات بين العراق والكويت، والحرص المشترك على معالجة الملفات ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم.

وكانت السلطات الكويتية احتجزت زورق صيد عراقياً وطاقمه المؤلف من خمسة صيادين من قضاء الفاو جنوبي البصرة، وهو حادث أثار توقيف الصيادين ردود فعل، في ظل تكرارها قرب مناطق الصيد والحدود المائية بين العراق والكويت، ولا سيما في محيط خور عبد الله.