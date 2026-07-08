أول زيارة خليجية لحكومة الزيدي.. فؤاد حسين يغادر إلى الكويت

فؤاد حسين يغادر إلى الكويت - (من حساب الوزير على منصة إكس)

شفق نيوز- بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عصر الأربعاء، المغادرة إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وبحسب تدوينة لحسين على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يتضمن مستشار الأمن القومي، ومحافظ البصرة، وكادر متقدم من وزارة الخارجية.

وأشار حسين إلى أن الزيارة ستبحث تطوير العلاقات مع الكويت، بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين.

غادرنا اليوم لإجراء زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، وهي الزيارة الأولى لنا إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. يرافقني فيها معالي مستشار الأمن القومي،ومحافظ البصرة، وكادرٌ متقدم من وزارة الخارجية. pic.twitter.com/b3WcQ1WWU5 — Fuad Hussein | فؤاد حسين (@Fuad_Husseein) July 8, 2026

وتشهد علاقة العراق مع الكويت توترات بين الحين والآخر تصاعدت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى استهداف مواقع داخل الكويت بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب وزارة الدفاع الكويتية.

كما تتجدد بين فترة وأخرى قضية احتجاز صيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود البحرية واتفاقية الملاحة بين البلدين الجارين.