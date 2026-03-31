حسين: لم يتم تسليح المعارضة الإيرانية.. وقصف دول الخليج وضع بغداد في "حرج كبير"

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، عدم تسليح المعارضة الإيرانية المتواجدة على الأراضي العراقية، مجدداً موقف بغداد الرافض للعمليات العسكرية (الأمريكية - الإسرائيلية) ضد طهران.

وقال حسين في مقابلة متلفزة، إن "إيران وسعت نطاق الحرب لتتجاوز القواعد الأمريكية وتستهدف أهدافاً اقتصادية ونفطية"، مشيراً إلى الاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز و"شبه التوقف" الذي يواجه إمدادات سلاسل الطاقة إلى العالم.

وأضاف الوزير العراقي أن دول الخليج لم تبادر بشن أي هجوم على إيران، مؤكداً أن تعرض الدول العربية للقصف وضع الحكومة العراقية في "حرج كبير" أمام جيرانها والمجتمع الدولي.