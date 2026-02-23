فؤاد حسين: العراق ملتزم بحقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي

شفق نيوز- بغداد

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، التزام العراق الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والإسهام الفاعل في دعم الحوار وتعزيز التعاون الدولي.

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة جمهورية العراق عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو)، في الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استهل فؤاد حسين كلمته بتهنئة رئيس المجلس بمناسبة انتخابه، مؤكداً دعم العراق لجهود مجلس حقوق الإنسان ودوره المحوري في تعزيز الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية.

وجدد الوزير التزام العراق الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان، والتعاون البناء مع منظومة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن فوز العراق بعضوية مجلس حقوق الإنسان يمثل شرفاً ومسؤولية، ويعكس حرصه على الإسهام الفاعل في دعم الحوار وتعزيز التعاون الدولي.

وتطرق إلى الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بإشراف أممي ودولي، مؤكداً أنها شكلت محطة ديمقراطية مهمة عززت الثقة بالمؤسسات الدستورية، بالتزامن مع استكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة.

وأشار إلى ما حققه العراق من تقدم أمني واقتصادي واجتماعي خلال السنوات الأخيرة، انعكس في تحسن المؤشرات التنموية وتعزيز الاستقرار الداخلي.

كما أكد أن النظام الدستوري في العراق يقوم على مبادئ الديمقراطية والفدرالية، ويكفل حقوق المكونات القومية والدينية في المشاركة السياسية وممارسة شعائرها بحرية، في إطار احترام التنوع وترسيخ مبادئ المواطنة.

وتناول فؤاد حسين إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، باعتبارها خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات العراق الوطنية، مجدداً اهتمام العراق بحماية حقوق الطفل والمرأة، واستعراض تقاريره الدورية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.