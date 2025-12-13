غوتيريش يغادر بغداد والسوداني يؤكد: شراكتنا ستبقى راسخة

شفق نيوز- بغداد

غادر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم السبت، العاصمة بغداد، بعد زيارة رسمية شارك خلالها في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني أن علاقة العراق مع البعثة "ستبقى راسخة".

وقال السوداني في كلمة خلال احتفالية الإعلان الرسمي عن انتهاء أعمال (يونامي) إن "علاقتنا مع يونامي ستبقى راسخة" مشيراً إلى أن "البعثة وقفت مع العراق سياسياً وأمنياً وتقنياً ودعمت العمليات الانتخابية المتعددة".

وأضاف أن "يونامي كانت شريكاً محورياً للعراق في أصعب المحطات وكانت يداً ممدودة لمساندة العراق، وأسهمت في تثبيت المسارات الدستورية بالعراق".

وتابع السوداني، أن "الارتقاء بمكانة العراق الدولية كان من ثمار مبدأ الدبلوماسية المنتجة، وأن العرق صار محطة ثقة وإشادة بإدارة التوازنات بالمنطقة، وأن حكومتنا شهدت انفتاحاً دبلوماسياً غير مسبوق".

إلى ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الاحتفالية "اليوم نغلق إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى جديدة، وستواصل الأمم المتحدة مشاريعها وبرامجها في العراق".

وأكد، أن "العراق أصبح أكثر تطوراً وأماناً، ومساهمة العراق للعمل الإنساني تعد وحياً والهاماً للجميع".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان مساء السبت أن وزيرها فؤاد حسين كان في وداع الأمين العام لدى مغادرته، مؤكداً "تقدير حكومة جمهورية العراق لهذه الزيارة وما حملته من رسائل إيجابية تعكس متانة الشراكة بين العراق والأمم المتحدة".

وفي ختام زيارته، أعرب الأمين العام عن سعادته البالغة بزيارة العراق، مشيراً إلى أن إيجابية النهايات التي تتم باتفاق الطرفين تشكل أساساً متيناً للانتقال إلى صيغ جديدة من التعاون، مؤكداً استمرار عمل الأمم المتحدة مع العراق بأطر مختلفة تتلاءم مع المرحلة المقبلة وأولويات الحكومة العراقية.

كما قدم الأمين العام للأمم المتحدة شكره وتقديره للحكومة العراقية على التعاون والدعم الذي قدمته خلال سنوات عمل بعثة يونامي، مثمناً ما تحقق من تقدم واستقرار، ومعرباً عن ثقته بمستقبل الشراكة بين العراق والأمم المتحدة.

ويُسدل العراق نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري الستار على أعمال بعثة الأمم المتحدة "يونامي" التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن.

وتأسست "يونامي" عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسمياً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد تمديد أخير بناءً على طلب الحكومة العراقية.