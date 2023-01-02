غرفة عمليات النزاهة تضبط (12) معقباً في دوائر وزارة العدل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط (12) معقبا في ثلاثة محافظات، في اولى عمليات فرقها الميدانية في وزارة العدل.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "غرفة عمليَّات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات قامت بعدة عمليَّات ضبط في فروع مديريَّة التسجيل العقاري في العاصمة بغداد والمحافظات"، لافتة الى ان "مباشرة غرفة عمليَّات الفرق الميدانيَّة يترأسها القاضي (حيدر حنون) ، وأولى عملياتها التي تم تنفيذها كانت في دوائر وزارة العدل".

واضافت الدائرة أن" تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط (8) معقبين في بغداد، و(3) معقبين في كركوك، فضلاً عن معقب واحد في محافظة الأنبار".

وتابعت الدائرة إنه "تم تشخيص العديد من المخالفات فيما يخص عمل فروع مديريَّة التسجيل العقاري، والعديد من السلبيَّات التي تؤثر على سير العمل، إذ سيتم اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، فضلاً عن رصد حالات ابتزاز ورشى".

واوضح البيان أن "هيئة النزاهة أعلنت في العشرين من كانون الأول الماضي عن ضبطها عشرة مُتَّهمين مُتلبِّسين بتعقيب معاملات في عدد من دوائر الديوانية بدون سندٍ قانونيٍّ، من بين المضبوطين "كاتب عدل" مُتقاعد ومُوظَّف في دائرة الإصلاح".

وكان القاضي (حيدر حنون)، وفق البيان "حثَّ ملاكات مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة على مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُسـاومـة والـرشى خلال مراجعـتهم الــدوائر الحكــوميَّة، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ".