غرفة التجارة الأمريكية لشفق نيوز: لدينا فرص عملاقة في العراق

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، يوم الأربعاء، الذي يزور العراق حالياً إلى جانب وفد اقتصادي يعد "الأكبر تاريخياً"، عن مناقشة تطوير مختلف القطاعات ومنها التكنولوجي، وبينما أعلن أن شركات أمريكية في مجال الطاقة والقطاع الصحي ستزور بغداد خلال الفترة المقبلة، أكد أن هناك فرص "عملاقة" في البلاد.

والاثنين الماضي، وصل وفد أمريكي العراق في أكبر بعثة تجارية أمريكية تضم ممثلين عن 60 شركة في مختلف القطاعات.

وقال لوتس لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد الأمريكي تشرف بلقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، واستمع إلى خطاب السوداني والخاص بالعلاقات بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها".

وأضاف نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن "الوفد الاقتصادي الأمريكي وقع مع العراق العديد من الاتفاقيات المهمة، وبعضها كان بحضور رئيس الوزراء العراقي، وهذا كان بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وأكد لوتس، أن "البعثة الاقتصادية الأمريكية التقت بعدد من الوزراء وستلتقي بآخرين أيضاً، وهناك نقاش لتطوير القطاع التكنولوجي والاقتصادي العراقي".

وكشف نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن "البعثة الحالية تعد الأكبر تاريخياً، وهناك شركات أمريكية في مجال الطاقة والقطاع الصحي ستزور العراق خلال الفترة المقبلة".

وأشار لوتس، إلى أن "هذه الزيارة ستكون شعلة جديدة لتطوير العلاقات بين الشركات الاقتصادية والأعمال الأمريكية والعراق، خاصة وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي نسعى لاستثمارها في ظل وجود شراكة طويلة الأمد مع الشركاء العراقيين".

وأكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن "الشركات الأمريكية لديها فرصاً عملاقة وكبيرة لتطوير القطاعات العراقية المختلفة في مجال النفط والغاز وغيرها، وأن وزارة الخزانة الأمريكية تؤمن بأن الشركات الأمريكية هي الأقوى والأكثر تطوراً، لذلك هي تستطيع تنافس الشركات الأخرى والتغلب عليها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد لوتس، خلال كلمة في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن وزارة الخزانة سيكون لها دور في تطوير الاقتصاد العراقي، فيما بين رئيس مجلس الاقتصاد العراقي، إبراهيم البغدادي، أن البلاد اليوم أفضل بكثير من السنوات الماضية بالمجال الاقتصادي.

وذكر البغدادي، أن "السنوات الأخيرة بعد التحرير، للأسف شهدت تراجع التعليم بالعراق بشكل كبير، لكن آمل أن يتطور مجدداً بوجود الجامعة الأمريكية، لإنقاذ التعليم ويعتبر هذا طوق نجاة للعراق".

وأكد، أنه "لا يمكن أن ننسى دور الولايات المتحدة بتحرير العراق من الدكتاتورية، وأن الولايات المتحدة متقدمة أولى بالعالم في مجالات مختلفة وهي صاحبة الفضل على العراق بعد تحريره".

وأشار البغدادي، إلى أن "زيارة الوفد الأمريكي المتمثل بأكثر من 100 شخصية وأكثر من 60 شركة أمريكية، دليل على تقدم العلاقات لتطوير الاقتصاد العراقي"، مضيفاً أنه "قبل يومين أطلقنا مجلس تطوير القطاع الخاص ويترأس هذا المجلس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والنائب الأول ووزير التخطيط والنائب الثاني".

وبين البغدادي، أن "العراق اليوم أفضل عشرات المرات من السنين الماضية، ونحن نرحب بأي شركة تريد العمل بالعراق لتطوير الصناعة والاقتصاد العراقي".