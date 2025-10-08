غرامات جديدة واستبعاد وإلغاء مصادقة 6 مرشحين للانتخابات (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، مجموعة قرارات جديدة تتضمن استبعاد مرشح والإبقاء على استبعاد آخر، مع إلغاء المصادقة على 4 مرشحين، فضلاً عن فرض غرامات جديدة على عدد كبير من المرشحين لمخالفة نظام الحملات الانتخابية.

وأظهرت وثائق صادرة عن المجلس حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اتخاذ مجلس المفوضين فيها، قرارات باستبعاد المرشح صدام حسين حبيب عن محافظة كركوك، وإلغاء المصادقة على المرشحة حنين علي عبد الحسين من بغداد، وأحمد كريم علوان من بابل، واثنين آخرين في بغداد وبابل، مع إبقاء استبعاد مرشح آخر.

كما رد المجلس وفقاً للوثائق ذاتها، عدداً من الشكاوى ضد عدد من المرشحين ومنهم ياسر صخيل وآخرون.