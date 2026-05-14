"غدر وخيانة".. كتلة المالكي تفتح النار على تحالفي السوداني والحلبوسي

هاجمت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، ابتسام الهلالي، مساء اليوم الخميس، كتلتي "الإعمار والتنمية" التي يتزعمها محمد شياع السوداني، و"تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، بعد عدم تمرير مرشحي الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي لتولي حقائب وزراتي التعليم العالي والداخلية في الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وذكرت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن "مرشحي دولة القانون لوزارتي التعليم العالي والداخلية تعرضوا للظلم والغدر والخيانة من قبل بعض نواب ائتلاف الإعمار والتنمية وحزب تقدم".

وأشارت إلى أن "دولة القانون ستقدم أسماء المرشحين الجدد للوزارتين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي".

وصوت مجلس النواب العراقي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 6 وزارات بيها التعليم العالي والداخلية لوجود اعتراض على المرشحين.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن "الوزارات المؤجلة مع نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، سيتم حسم أمرهم بعد عطلة عيد الأضحى".