البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الزيدي ويصوت على 14 وزيراً (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، عصر اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً.

وخلال الجلسة، التي عقدها اليوم بحضور 270 نائباً، صوت البرلمان على باسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة.

كما صوت على عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيراً للبيئة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، وخالد شواني وزيراً للعدل.

وصوت البرلمان أيضاً على وهب سلمان محمد وزيراً للنقل، وفالح الساري وزيراً للمالية، ومصطفى سند وزيراً للاتصالات، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية.

ولم يصوت البرلمان على مرشحي وزارات التعليم العالي والداخلية والتخطيط والعمل والثقافة والإعمار لوجود اعتراض على المرشحين.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن "الوزارات المؤجلة مع نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، سيتم حسم أمرهم بعد عطلة عيد الأضحى".

وبعد ذلك أدى الزيدي والوزراء، اليمين الدستورية، ومن ثم تم رفع الجلسة لإشعار آخر.

