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على رأسها إنهاء "الدور القتالي".. الكاظمي والسفير الامريكي يبحثان 3 ملفات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-04T15:36:53+0000
على رأسها إنهاء "الدور القتالي".. الكاظمي والسفير الامريكي يبحثان 3 ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له، 3 ملفات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء شهد البحث في سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، والتباحث في آخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية، والتاكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي".

كما بحث اللقاء "التقدم الحاصل في انهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، والانتقال الى دور المشورة والمساعدة والتمكين".

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