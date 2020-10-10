على خلفية تهم فساد.. اعتقال مسؤول محلي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمن باعتقال مسؤول محلي في العاصمة بغداد يوم السبت على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن قوات جهاز مكافحة الفساد اعتقلت مدير بلدية المنصور ببغداد علي جارالله زغير على خلفية تهم فساد كشفها الجهاز.

ولم يتضح على الفور الملفات المتهم فيها مدير البلدية.

وأظهرت وثيقة قضائية صادرة بتاريخ السادس من الشهر الجاري بصدور أمر بالقاء القبض على زغير.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة الأساسية من قبيل التعليم والكهرباء ومياه الشرب وقطاع الصحة وغيرها.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الفساد، إلا أن احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى أشهر بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.



