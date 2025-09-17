علاوي يقاضي محللاً سياسياً اتهمه بـ"الحنين" لحزب البعث والدعوة للتطبيع

شفق نيوز- بغداد

كشف زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم الأربعاء، عن عزمه مقاضاة المحلل السياسي "نجاح محمد علي" بعد أن ظهر في مقطع فيديو متهماً إياه بـ"الحنين" إلى حزب البعث المحظور، ويدعو للتطبيع مع إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو للمدعو نجاح محمد، تضمن جملة من الأكاذيب والاتهامات الملفقة بحق علاوي، مبينا أنه "زعم أن علاوي لديه حنين إلى حزب البعث وصدام وادعى أنه يدعو إلى التطبيع كما اتهم ائتلاف الاعمار والتنمية بأنه ائتلاف بعثي يتآمر على التشيع ويهدف الى الغاء هيئة المساءلة والعدالة، وهذه أكاذيب ومغالطات".

وأكد أن "إياد علاوي كان من أوائل الرموز الوطنية التي عارضت نظام صدام حسين ووقف بشجاعة ضد جرائمه وتعرض لمحاولات اغتيال من قبل ذلك النظام المجرم كادت أن تودي بحياته، ولم ولن يدعو إياد علاوي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني فقضية فلسطين كانت وما زالت حاضرة في قلبه وفي جميع خطاباته ومواقفه وهو يدعو دائما الى حل عادل وشامل ودائم ويؤكد وقوفه التام الى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة".

ولفت إلى أن "ما طرحه علاوي بخصوص هيئة المساءلة والعدالة يتمثل في دعوته الى تحويل ملفات الهيئة الى القضاء العراقي ليتم محاسبة من ارتكب جرما بحق الشعب ويعفى من لم يتورط بأي جرم وذلك لضمان العدالة ومنع التسييس".

وبين أن "الاتهامات الموجهة الى ائتلاف الإعمار والتنمية هي محاولات تسقيط رخيصة تهدف إلى النيل من شخصيات وطنية نزيهة تعمل من أجل العراق وشعبه فالائتلاف بجميع شخصياته وكياناته مبني على أسس وطنية لا تنظر إلى الشعب كمكونات أو مذاهب بل ككتلة واحدة متماسك، وهذه الاتهامات باطلة ولا تستند إلى أي دليل ومن الواضح انها تأتي ضمن حملات مدفوعة تستهدف الوحدة الوطنية".

وختم بالقول: "أننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ونتقدم بشكوى رسمية أمام القضاء العراقي لمحاسبة كل من يروج للأكاذيب ويشوه صورة الشخصيات الوطنية".