إعفاء 4 مسؤولين ونقل وإنهاء التعاقد مع 72 موظفاً في وزارتين (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ وثلاثة مسؤولين في كهرباء أبو غريب من مناصبهم، فيما أنهت وزارة المالية العراقية التعاقد مع موظفين اثنين أحدهما في مكتب الوزير، والآخر في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وتنشرها أدناه، فقد تقرر إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ من منصبه وتكليف بديل عنه، مع نقل 70 موظف في بغداد لـ"تهاونهم في أداء الوظيفة العامة".

كما أشارت وثيقة أخرى لوزارة الكهرباء، إلى إعفاء ثلاثة مسؤولين في كهرباء أبو غريب في بغداد وتكليف بدلاء عنهم.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت وثيقة لوزارة المالية العراقية، إنهاء التعاقد مع (صلاح الدين حامد) في مكتب الوزير، و(برين عبد السلام) في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

وتأتي هذه الأوامر الوزارية والإدارية تزامناً مع تغييرات طالت مؤسسات عراقية مختلفة أبرزها تكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار، خلفاً لحيدر مكية، وتعيين الشيخ مزاحم الكنعان مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الدولة السياسية، وتكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن الوطني العراقي، خلفاً لقاسم الأعرجي.

وطالت التغييرات أيضاً، محافظ البنك المركزي، حيث تمت إقالة علي العلاق، وتكليف نزار ناصر بدلاً منه، الذي كان يشغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك.