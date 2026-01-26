عشية جلسة الانتخاب.. رشيد يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطّلع، يوم الاثنين، بأن رئيس الجمهورية الحالي، عبد اللطيف جمال رشيد، قام بسحب ترشيحه للمنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سحب رشيد لترشيحه لرئاسة الجمهورية، يأتي قبل أقل من 24 ساعة من جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد".

وكان النائب عن كتلة العدل الكوردستانية أحمد الحاج، قد استبعد في وقت سابق من اليوم الاثنين، انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة يوم الغد من الجولة الأولى بسبب عدد المرشحين للمنصب، مبيناً أن الجولة الثانية ستكون المنافسة فيها بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وقال الحاج لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب حدد يوم غد الثلاثاء موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية العراق، ولكن حسب قناعتي أن الجولة الأولى لا يستطيع أحد المرشحين البالغ عددهم 19 شخصاً الحصول على الأصوات الكافية من أعضاء البرلمان".

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت مساء أمس الأحد، جدول الجلسة الثامنة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتتضمن فقرة واحدة "انتخاب رئيس الجمهورية"، وتبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، حدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحاً.

ولاحقاً، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحاً.