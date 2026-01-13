طهران تطلع بغداد على تطورات احتجاجاتها والتعاون المشترك

شفق نيوز- بغداد

اطلع مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زاده، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، على آخر تطورات الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية، في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تطويرها وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الطرفان ضرورة تفعيل أعمال اللجنة العراقية–الإيرانية للشؤون القنصلية، والتمهيد لعقد اجتماعها المقبل في بغداد، بما يسهم في معالجة القضايا القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين في كلا البلدين.

واطلع مساعد وزير الخارجية الإيرانية الوزير فؤاد حسين على آخر التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي.

وكان مسؤول إيراني، قال لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن نحو ألفي قتيل سقطوا خلال الاحتجاجات في إيران، محملاً من وصفهم بـ"الإرهابيين" مسؤولية مقتل المدنيين وأفراد الأمن.

وتشهد إيران احتجاجات منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى عدة مدن.