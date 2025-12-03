ضغوط سياسية تجبر مقرر مجلس محافظة ديالى على الاستقالة والكروي يرفضها (وثيقة)

شفق نيوز - ديالى

كشفت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء، عن تقديم مقرر مجلس محافظة ديالى ورئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس قيس زعلان، طلب استقالة من منصبه إلا أن رئيس المجلس عمر الكروي قد رفضه وحثه على الاستمرار في أداء مهام عمله.

وذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "زعلان تقدم بطلب استقالة من منصبه الى رئاسة المجلس"، لافتا الى أن "الكروي رفض استقالته ووجه له رسالة تحثه على التمسك بطريق الحق والعدالة، فضلا عن كتاب شكر وتقدير اليه".

وأضاف أن"طلب استقالة زعلان في ظاهرها لظروف صحية خاصة، لكن المؤشرات تفيد أنها ناتجة عن الخلافات والصراعات السياسية التي تعصف بالمجلس بين الاعضاء والكتل السياسية آخرها التدافع والمشاجرة يوم أمس".

وكان مجلس ديالى قد شهد يوم أمس مشاجرة بين أعضاء ورئاسة المجلس مما تطلب تدخل قوات الشغب، فيما أوضح المجلس عبر بيان رسمي ان ماحدث ناتج عن خلاف بين الحمايات.

وسجلت محافظة ديالى في الأشهر الماضية صراعات سياسية تسببت بتعطيل عمل مجلس المحافظة لأشهر بفعل محاولات إقالة رئيسه عمر الكروي، ومن ثم إعفاء عدد من رؤساء اللجان.