صور.. قاتل مدير بلدية كربلاء يمثل امام الكاظمي

شفق نيوز/ أظهرت صور تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، قاتل مدير بلدية كربلاء وهو يمثل مقيداً أمام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في موقع الجريمة وسط المحافظة.

ووصل الكاظمي، صباح اليوم، إلى محافظة كربلاء وذلك بعد اقل من 24 ساعة على قيام أحد المتجاوزين بقتل مدير بلدية المحافظة "المهندس عبيرسليم".

وأطلق الكاظمي حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء العراق حملت اسم (حملة البطل عبير).

كما زار الكاظمي برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي عائلة "عبير سليم".

بدوره، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي الجهات المختصة، بحجز عناصر الشرطة التي كانت ترافق مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم، بعد أن تعرض لاطلاق نار اثناء أدائه الواجب، مما ادى الى وفاته في منطقة المعملجي بمحافظة كربلاء المقدسة.

ووفق بيان للداخلية، فأن هذا التوجيه جاء لعدم اداءهم الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول هذا الحادث.

وكشف مصدر مسؤول في بلدية كربلاء، يوم أمس الثلاثاء، عن معلومات تتعلق بالتجاوز الذي راح ضحيته مدير بلدية كربلاء عبير سليم، خلال إشرافه على رفعه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوز عبارة عن بناية وليس تجاوزا صغيرا أو من الجينكو"، مشيرًا إلى أن "قاتل مدير البلدية طالب دكتوراه ويسكن في واحد من أرقى أحياء المحافظة".